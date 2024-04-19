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Dünya
AA 19.04.2024 06:06

İran'da askıya alınan uçuşlar yeniden başlatıldı

İran'ın İsfahan eyaletindeki patlamaların ardından Tahran, İsfahan ve Şiraz ile ülkenin bazı bölgelerindeki uçuşların askıya alındığı duyurulmuştu. Tasnim Haber Ajansı, uçuşların yeniden başladığını açıkladı.

İran'da askıya alınan uçuşlar yeniden başlatıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İran resmi haber ajansı IRNA'nın, İran Yol ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Hava Limanları ve Havacılık Şirketi'ne dayandırdığı haberde, Tahran, İsfahan ve Şiraz ile ülkenin batı, kuzeybatı ve güneybatı bölgelerindeki tüm uçuşların askıya alındığı duyuruldu.

Daha sonra  Tasnim Haber Ajansı, uçuşların yeniden başladığını açıkladı.

 

İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini ancak seslerin kaynağının henüz belli olmadığını belirtti.

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