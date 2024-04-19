Az Bulutlu 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.04.2024 00:23

AB, Brexit'in genç nüfus üzerindeki etkisini azaltmak istiyor

Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere, genç nüfusun eğitim, çalışma ve oturum imkanlarını artırmak amacıyla çalışma başlattı.

AB, Brexit'in genç nüfus üzerindeki etkisini azaltmak istiyor

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Komisyon AB Konseyine İngiltere ile AB ülkelerindeki gençler arasında, Brexit'ten sonra azalan hareketliliği artırmak için müzakerelerin başlatılmasını teklif etti.

Teklif Konsey tarafından kabul edilirse Komisyon, İngiltere ile gençlik hareketliliği konusunda müzakereleri başlatma yetkisine sahip olacak.

Böylece AB ülkelerindeki gençlerin İngiltere'de ve İngiltere'deki gençlerin de AB'de eğitim, çalışma ve oturum haklarına sahip olması kolaylaştırılacak.

Öngörülen anlaşmaya göre, 18 ila 30 yaşındaki AB ve İngiltere vatandaşları, hedef ülkede 4 yıla kadar kalabilecek.

Brüksel'de iki gün süren AB zirvesinin bitiminde basına açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brexit'ten sonra İngiltere ile çalışılabilecek birçok alan bulunduğunu, gençlerin hareketliliğinin bunlardan birisi olduğunu söyledi.

Von der Leyen, "Gençlerin hareketliliği konusu hem AB hem İngiltere'nin çıkarınadır" dedi.

Sıradaki Haber
ABD, Filistin'in BM üyeliğini veto etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:40
ABD, Filistin'in BM üyeliğini veto etti
00:13
Hindistan'da yaklaşık 47 milyon yıl önce yaşayan devasa yılana ait fosil bulundu
00:00
Hatay'da depremde 48 kişinin öldüğü binanın yıkılmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı
23:59
Cezayir: Filistin'i BM'ye tam üye devlet yapma zamanı geldi
00:20
Gazze'ye insani yardım götüren 9. gemi El-Ariş Limanı açıklarına ulaştı
23:56
BM: Gazze'deki korkunç insani durumdan odağın kaymaması için uğraşıyoruz
BAE'de şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi
BAE'de şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi
FOTO FOKUS
Tokat'ta deprem anı kamerada
Tokat'ta deprem anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ