AB, Brexit'in genç nüfus üzerindeki etkisini azaltmak istiyor

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Komisyon AB Konseyine İngiltere ile AB ülkelerindeki gençler arasında, Brexit'ten sonra azalan hareketliliği artırmak için müzakerelerin başlatılmasını teklif etti.

Teklif Konsey tarafından kabul edilirse Komisyon, İngiltere ile gençlik hareketliliği konusunda müzakereleri başlatma yetkisine sahip olacak.

Böylece AB ülkelerindeki gençlerin İngiltere'de ve İngiltere'deki gençlerin de AB'de eğitim, çalışma ve oturum haklarına sahip olması kolaylaştırılacak.

Öngörülen anlaşmaya göre, 18 ila 30 yaşındaki AB ve İngiltere vatandaşları, hedef ülkede 4 yıla kadar kalabilecek.

Brüksel'de iki gün süren AB zirvesinin bitiminde basına açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brexit'ten sonra İngiltere ile çalışılabilecek birçok alan bulunduğunu, gençlerin hareketliliğinin bunlardan birisi olduğunu söyledi.

Von der Leyen, "Gençlerin hareketliliği konusu hem AB hem İngiltere'nin çıkarınadır" dedi.