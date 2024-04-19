İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli daha öldü

Filistin haber ajansı WAFA, kuzeydeki Gazze kentinde bulunan Eş-Şati Mülteci Kampı ile Şeyh Rıdvan Mahallesi ve orta kesimdeki En-Nuseyrat bölgesine yönelik saldırılara ilişkin bilgi paylaştı.

Haberde, Şati Mülteci kampında bir eve düzenlenen saldırıda 4 Filistinlinin öldüğü, bazılarının ağır yaralandığı, Şeyh Rıdvan'daki saldırıda ise 3 Filistinlinin öldüğü ifade edildi.

İsrail ordusunun, Gazze kenti ile kuzeydeki diğer bölgelerde havadan ve karadan saldırılarını yoğunlaştırdığı aktarıldı.

Nuseyrat bölgesindeki Yeni Kamp'ta ise ilk yardım ve kurtarma ekipleri, bir evin enkazından 2 ceset çıkardı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 33 bin 970 Filistinli öldürüldü, 76 bin 770 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.