Haber Giriş: Kaynak: AA
İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem
[Grafik: TRT Haber]
İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirmanşah eyaletine bağlı Giylani Garb ilçesi olan 5,1 büyüklükteki deprem, yerel saatle 13.46'da kaydedildi.
Depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
Etiketler: iran'da deprem iran depremiSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 13:27
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