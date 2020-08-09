Gazete, doğu bölgesindeki krizler ve Körfez kriziyle ilgili bir haberde, Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz'in, Katar'a uygulanan ablukadan bir gün sonra, 6 Haziran 2017'de Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde Katar'ın işgalini önerdiğini, ancak ABD Başkanının bu öneriyi şiddetle karşı çıktığını belirtti.

Gazete, Washington'un daha sonra Kuveyt'ten Körfez İşbirliği Konseyi sınırları içindeki çatışmayı çözmek amacıyla arabuluculuk yapmasını istediğine dikkat çekti.

Katar ablukası

Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE ve Mısır, Haziran 2017'de, Katar'a yönelik bölgeyi istikrarsızlaştırıp terörizmi destekleme gibi suçlamalarda bulunmuş, Doha yönetimi ise tüm ithamların asılsız olduğunu bildirmişti.

Söz konusu ülkeler, uygulamaya koydukları ablukayı kaldırmak için Katar'a Al Jazeera kanalının kapatılmasının da içinde yer aldığı 13 şart öne sürmüştü.

Ancak Katar şartların egemenliğini ihlal edilmesi anlamına geldiğini belirterek, şartları kınayarak yerine getirilmeyeceğini belirtmişti.

Katar'daki Ulusal İnsan Hakları Komitesi (NHRC), bu süreçte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in 4 bin 275 kere insan haklarını ihlal ettiğini duyurmuştu.