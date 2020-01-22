Uydunun yerküreden 500 kilometre yüksekte yörüngeye yerleştirileceğini kaydeden Cehromi, başarılı olması halinde İran'ın ilk kez bu mesafede yörüngeye uydu yerleştireceğini ifade etti.

"Zafer" adlı uydunun, görüntü alma, haberleşme ve bilgi toplama gibi görevler icra edeceğini aktaran Cehromi, fırlatılma sırasında başarısızlıkla karşılaşılması ihtimaline karşı aynı özelliklerdeki 2'nci bir uydunun da hazırlandığı bilgisini verdi.

İranlı bakan, uydunun 11 Şubat'taki devrimin yıl dönümünde düzenlenecek kutlamalardan önce fırlatılacağını sözlerine ekledi.

Cehromi, pazar günü yaptığı açıklamada, hazırlanan uyduların fırlatma öncesi testleri başarıyla geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA