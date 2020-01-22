Avustralya'da yangınlar aylardır kontrol altına alınamıyor. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, dünyanın ciddi bir yangın afeti ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

Yangınların, şimşek düşmesi sonucu meydana geldiğinin tespit edildiğini anlatan Türkyılmaz, "Kuru tarım alanlarının şimşek çakması ile yangına dönüşmesi sebebiyle devam eden süreçte de adeta atom bombası tesiri yapan bir döngü oluştu. Bir türlü de Avustralya bu yangında başarı elde edemedi" dedi.

Türkyılmaz, Avustralya'daki yangınların tüm dünyanın gündemini meşgul ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Tüm bu husustan orman mühendisleri meslek mensupları olarak ciddi bir üzüntü duyuyoruz. Dünyadaki tüm canlıların, insanlığın bir değeri ve can olduğuna, yanmaması, korunması gerektiğine inanıyoruz."

"1,25 milyar hayvanın zarar gördüğü söyleniyor"

Avustralya'daki yangında alevlerin yüksekliğinin yer yer 70 metreye kadar ulaştığını belirten Türkyılmaz, şunları söyledi:

"1,25 milyar hayvanın zarar gördüğü ifade ediliyor. Türkiye ormancıları, orman mühendisleri meslek mensupları olarak bizlerin yangınlarla mücadelede ciddi bir tecrübemiz, kurulu kapasitemiz ve teknik donanımımız var. Devletimizin müsaade etmesi, Avustralya devletinin talep etmesi halinde teknik uzmanlarımızı gönderip oradaki yangınların önlenmesi konusunda katkı verebileceğimizi ifade ediyorum."

Avustralya Büyükelçiliğine yardım talebi

Türkyılmaz, bu isteklerini her iki ülkenin büyükelçiliklerine yazılı olarak ilettiklerine dikkat çekerek, şunları anlattı:

"Bu isteğimize ilişkin Avustralya devletinin Türkiye Büyükelçiliği ve devletimizin Avustralya Büyükelçiliği ile yazışma sürecimiz devam ediyor. Teknik olarak katkı vermek için cevap bekliyoruz. Biz dünyanın yeşilinin, insanın akciğerleri olan oksijen depolarının ortak bir değer olduğuna ve canlıları tüm insanlığın koruması gerektiğine inanıyoruz. Bu noktada teknik katkı vermeye de hazır olduğumuzu ifade ediyoruz."

"Hiçbir canlının canına kastedilmesin"

Develerin, çok su tükettikleri için Avustralya'da alınan kararla itlaf edildiği yönünde haberler yayımlandığını anımsatan Türkyılmaz, "Umarım bu haber doğru değildir ama doğru ise üzüntü verici, acıtıcı bir olay. Bunu kabul etmemiz mümkün değil, hiçbir canlının canına kastedilmemesi gerekir" dedi.

Türkyılmaz, bu noktada Türkiye'den çeşitli sivil toplum kuruluşlarının Avustralya devletine çağrıda bulunduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sivil toplum kuruluşumuz diyor ki 'Develeri itlaf etmeyin, konserve yaparak ihtiyaç sahibi insanlara ulaştıralım.' Eğer Avustralya devleti, 'Ekonomik olarak bunu yapamıyorum' diyorsa dünyadan yardım istesin, Türkiye ormancıları olarak, Türkiye vatandaşları olarak biz her zaman bu yardıma hazırız. Hiçbir canlının canına kastedilmesin, itlaf edilmesin. 'Yangınları önleyelim' derken canlının canına kastedilmesini doğru bulmuyoruz. Türkiye ormancısı fedakardır, cefakardır, teknik donanımı üst düzeydedir, dünyadaki tüm yangınlara teknik katkı verebilecek kapasitededir."

Türkiye'deki yangınların yüzde 88'i insan kaynaklı

Hasan Türkyılmaz, Türkiye'de son 10 yılda meydana gelen yangınların çıkış nedeninin yüzde 88'inin insan, yüzde 12'sinin de şimşek kaynaklı olduğunu anlattı.

Verilerin, yangınların çıkış nedeninin çok büyük oranda insan ihmali sonucu meydana geldiğini gösterdiğini belirten Türkyılmaz, Karadeniz'de aralık ayında çok sayıda noktada oluşan örtü yangınlarının sebeplerinin de insan ihmalinden kaynaklandığının belirlendiğini anımsattı.

Türkyılmaz, özellikle sonbahar dönemlerinde bahçelerde yapılan temizliklerde çok dikkatli olunması gerektiğini söyleyerek, "Bu coğrafya bizim coğrafyamız, dolayısıyla hiçbir can ve mal kaybının olmamasını istiyoruz. Vatandaşımızı biraz daha tedbirli ve dikkatli olmaya, ormancılık teşkilat mensuplarımızın bilgi ve birikimine müracaat etmeye davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: AA