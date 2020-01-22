İlyas Fahfah dün Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’den, hükümeti kurma görevini teslim aldı.

Daha önce iki kez bakan koltuğuna oturan Fahfah’ın 1 ay içinde hükümeti kurması, ardından da parlamentodan güvenoyu alması gerekecek. Ancak bu, çok kolay olmayabilir.

Zira, Fahfah’a devredilen hükümet kurma görevi önce, ekim ayında yapılan genel seçimden birinci çıkan Nahda Hareketinin adayı Habib Cemeli’ye verilmişti.

Ancak Cemeli, 10 Ocak'ta parlamentoda yapılan oylamada güvenoyu alamayınca Cumhurbaşkanı Said, Fahfah’ı görevlendirdi.

Fahfah'ın hükümetini, 217 sandalyeli parlamentodan geçirmesi için 109 milletvekilinin oyuna ihtiyacı olacak.

Peki, Fahfah ile ilgili neler biliyoruz? Bu görevi başarıyla tamamlayabilecek mi?

[Fotoğraf: Getty]

Fransa'da eğitim aldı

İlyas Fahfah, 1972’de başkent Tunus’ta doğdu. 1995’te Safakis Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra eğitimine Fransa’da devam etti.

Biri mühendislik alanında Lyon’daki INSA Enstitüsü, diğeri işletme alanında Paris’teki Essonne Üniversitesinden olmak üzere 2 yüksek lisan diploması var.

2004-2006 yılları arasında Fransız Total şirketinin Polonya’daki şubesinde çalıştı. Daha sonra yeniden ülkesi Tunus’a geri döndü.

2011’de Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da "Arap Baharı" olarak bilinen süreçteki değişim rüzgarlarıyla siyaset hayatına atıldı. Henüz 39 yaşındaydı.

Cumhurbaşkanlığına da aday olmuştu

Mensubu olduğu Sosyal Demokrat Bloku Partisi, devrimden sonra kurulan ve Nahda Hareketinin başını çektiği Troyka hükümetinin ortaklarından oldu.

Hamadi Cibali’nin başbakanlığındaki hükümette turizm bakanı görevine getirilen Fahfah, kabinenin en genç ismiydi.

2012'nin aralık ayında Maliye Bakanlığının başına getirildi. Bu görevi, 2014’ün ocak ayına kadar yürüttü.

2019 seçimlerinde cumhurbaşkanlık için adaylığını ortaya koydu. Ancak yüzde 0,34 puanla bu yarışı büyük bir farkla kaybetti.

[Fotoğraf: Getty]

Daha önce Nahda'nın desteğini almıştı

Hükümet kurma görevinin Fahfah’a verilmesi, Tunus’ta bir sürpriz etkisi yarattı. Zira, Fahfah sadece 2 parti tarafından destekleniyordu; “Demokrat Akım” Partisi ve "Tahya Tunus" (Yaşasın Tunus).

Oysa, bu görev için adı geçen diğer adaylar arasında daha geniş siyasi desteğe sahip olanlar da vardı.

Fahfah'ın kuracağı hükümete güvenoyunu garantilemek için 109 oya ihtiyacı olacak. Buna göre, 54 koltukla meclisteki en büyük parti olan Nahda ve 38 koltukla meclisin ikinci partisi "Tunus’un Kalbi"nin desteğini almak için çalışacak.

Ancak bu çok zor olmayabilir. Çünkü her iki parti de daha önce, cumhurbaşkanlığına aday olmak için Fahfah’a destek vermişti.

Tabii bu da yeterli değil. Bu iki partinin yanında başka partilerin de desteğine ihtiyacı oalcak.

Destek çıkmazsa yeniden seçim gündemde

Uzmanlar, Fahfah’ın bu görev için uygun bir isim olup olmadığı ile ilgili faklı görüşlere sahip.

Kimisi, ekonomik ve sosyal krizlerle mücadele etmeye çalışan Tunus’un Fahfah gibi liberal eğilimleri olan bir başbakana ihtiyacı olduğunu savunuyor. Bazırları ise, liberal politikalara ağırlık verilirse ülkedeki durumun daha vahim bir noktaya gelebileceğinden endişeli.

Peki Fahfah’ın hükümeti parlamentodan geçmezse ne olacak?

İşte o zaman ülke yeniden seçime gidecek.

Kaynak: France24, Al Jazeera, TRT Haber