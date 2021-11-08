İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile ikili ilişkiler ve nükleer anlaşma müzakereleri hakkında telefonda görüştü.

Bazı tarafların ABD'nin adımlarına sessiz kalarak mevcut duruma neden olduğunu savunan Abdullahiyan, "İran ile ticari ilişkilerin normalleşmesi karşı tarafın nükleer anlaşmada kabul ettiği bir taahhüttür. Bu mesele Viyana'daki müzakerelerde tam olarak sağlanmalıdır." dedi.

Abdullahiyan, müzakerelerin başarılı olmasının, tarafların taahhütlerine dönmesine, müzakerelerden çıkan sonucun uygulanmasına, sunulacak güvenceye ve karşı tarafın atacağı adımların doğrulanabilir olmasına bağlı olduğunu söyledi.

İngiltere'nin borcunu ödemesini istedi

İngiltere'nin İran'a olan borcunu en kısa sürede ödemesini isteyen Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artması ve iş birliğinin gelişmesinin de Londra'nın atacağı adımlara bağlı olduğunu söyledi.

İngiliz Bakan Truss nükleer anlaşma müzakerelerinin yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti ve 3 Avrupa ülkesinin müzakerelerde ilerleme sağlanması konusunda ciddi olduğunu aktardı.

Görüşmede Afganistan'daki gelişmeler ve iki ülke arasındaki konsolosluk işleri de ele alındı.