Haber Giriş: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 21:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran: Terör saldırıları planlayan Mossad'a bağlı ajanlar yakalandı
[Fotograf: Reuters]
İran, terör ve sabotaj saldırıları düzenlemek için ülkeye sızan İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'a bağlı casusların yakalandığını duyurdu.
İran İstihbarat Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "Terör saldırıları gerçekleştirmek üzere ülkeye gönderilen Siyonist rejimin casusluk örgütüne bağlı ajanlardan oluşan bir şebekenin tüm unsurları, planladıkları eylemleri gerçekleştiremeden istihbarat birimleri tarafından tespit edilerek, tutuklandı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Mossad ile irtibat halinde olan casusların Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin sınırları üzerinden İran'a girdiğinin tespit edildiği" aktarıldı.
Operasyonda, yakalanan ajanlara ait silahlar, patlayıcılar, teknik ve iletişim ekipmanlarının da ele geçirildiğinin bilgisi verildi.
Etiketler: İran İsrail Terör Saldırısı
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