Haber Giriş: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 20:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çin'i kasırga vurdu
Çin'in Henan eyaletindeki kasırga paniğe neden oldu. Kasırga nedeniyle yollardaki araçlar savruldu, ağaçlar devrildi.
Çin'in Henan eyaletindeki Shanggiu şehrinde etkili olan şiddetli yağışın ardından kasırga meydana geldi.
Kentte rüzgarın hızı saniyede 27,1 metreye çıkarken, kasırga nedeniyle yollardaki araçlar savruldu, ağaçlar devrildi.
Kasırganın şiddeti paniğe neden olurken, yetkililer, herhangi bir can kaybı ve yaralı olmadığını belirtti.
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