Çin'in Henan eyaletindeki Shanggiu şehrinde etkili olan şiddetli yağışın ardından kasırga meydana geldi.

Kentte rüzgarın hızı saniyede 27,1 metreye çıkarken, kasırga nedeniyle yollardaki araçlar savruldu, ağaçlar devrildi.

Kasırganın şiddeti paniğe neden olurken, yetkililer, herhangi bir can kaybı ve yaralı olmadığını belirtti.