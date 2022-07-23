Haber Giriş: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 19:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bosna Hersek'te küçük uçak düştü: 2 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bosna Hersek'in Nisic kasabası yakınlarında bir küçük uçağın düştüğü ve kazada iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Bosna Hersek Savcılığından yapılan açıklamaya göre, başkent Saraybosna yakınlarındaki Nisic kasabasında küçük uçak düştü.
Enkazda iki kişinin cesedine ulaşıldı.
Yaşamını yitirenlerden birinin Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olduğu kaydedilen açıklamada, kazaya ilişkin detaylı bilginin daha sonra paylaşılacağı aktarıldı.
Etiketler: Bosna Hersek Uçak Kazası Avrupa Birliği
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