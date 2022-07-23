Tayland’ın Phuket şehrinde bir Nijeryalı geçtiğimiz hafta rahatsızlığı sebebiyle hastaneye gitti.

Verdiği testler sonucunda maymun çiçeği virüsü tespit edilen Nijeryalı vaka, tekrar hastaneye çağrılarak karantinaya girmesi gerektiğini öğrenmesi üzerine telefonlarını kapattı ve kaldığı yeri terk etti.

Kamboçya’da yakalandı

Yaklaşık bir hafta süren yoğun takip çalışmaları sonucunda Kamboçya’ya kaçtığı tespit edilen kişi, dün gece başkent Phnom Penh’de yakalanıp hastaneye kaldırıldı.

İki ülkenin de ilk maymun çiçeği vakası

Böylelikle Nijeryalı hasta, her iki ülkenin de ilk maymun çiçeği vakası olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Phuket'te hasta ile yakın temas kurmuş olduğu tespit edilen 17 kişi ve bulunmuş olduğu mekanlarda çalışan toplam 100 kişi üzerinde yapılan testlerde herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı.