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Dünya
CNN International 20.08.2026 06:48

İran saldırısında yaralanan ABD askeri sayısı 750'yi aştı

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) savaş zayiatı veritabanına göre, İran ile başlayan savaştan bu yana yaralanan Amerikan askerlerinin sayısı 750'yi geçti.

İran saldırısında yaralanan ABD askeri sayısı 750'yi aştı

Pentagon, Tahran ve Washington arasındaki çatışmaları sonlandırmaya yönelik görüşmelerin tıkanmasıyla birlikte veritabanını güncelleyerek yaralı asker sayısına 50'den fazla yeni kayıt ekledi.

Savunma Zayiat Analiz Sistemi (DCAS) verilerine göre, 28 Şubat'ta başlayan süreçten bu yana 18 ABD askeri hayatını kaybetti, 757 asker ise yaralandı.

Pentagon geçen ay, 7 Temmuz'dan itibaren hayatını kaybeden ve yaralanan personeli takip etmek amacıyla veritabanında "Denizaşırı Operasyonlar" başlığı altında yeni bir kategori oluşturdu.

Bu tarih, Donald Trump yönetiminin Kongre'ye Kongre Savaş Yetkileri Yasası kapsamında İran ile yeni bir çatışma evresinin başladığını bildirdiği günle örtüşüyor.

Güncellenen sayılar, veritabanındaki ölü ve yaralı verilerinde yaşanan düşüşler nedeniyle Pentagon'un eleştirilere maruz kalmasının ardından geldi.

Geçen ay veritabanından silinen 4 ölüm ve onlarca yaralanma kaydı daha sonra sisteme yeniden eklendi. Savunma Bakanlığı, söz konusu veri kayıplarının "geçici veri kesintilerinden" kaynaklandığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada İran ile yürütülen müzakereleri durdurmasına ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin devam etmesine rağmen sürecin "çok iyi" ilerlediğini savundu.

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