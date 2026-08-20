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Dünya
AA 20.08.2026 06:22

ABD'nin kamu borcu ilk kez 40 trilyon doları aştı

ABD'nin toplam kamu borcu, tarihte ilk kez 40 trilyon dolar seviyesinin üzerine çıktı.

ABD'nin kamu borcu ilk kez 40 trilyon doları aştı

ABD Hazine Bakanlığı, ülkenin 18 Ağustos itibarıyla toplam borç tutarına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, söz konusu tarihte kamunun elinde bulundurduğu borç miktarı 32 trilyon 265 milyar doların üzerinde gerçekleşirken, hükümet içi borçlar 7 trilyon 781 milyar doları buldu.

Böylelikle ABD'nin toplam kamu borcu 40 trilyon 47 milyar dolar olarak hesaplandı.

ABD'nin kamu borcu, 30 trilyon dolar seviyesini 2022 başında aşmıştı. Ülkenin kamu borcunun 5 yıldan kısa sürede 10 trilyon dolar artması dikkati çekti.

Bu artışta, pandemi dönemindeki teşvik paketleri, artan faiz maliyetleri ve yapılan vergi indirimleri gibi unsurlar etkili oldu.

ABD'nin kamu borcu bu yılın başında ise 38,4 trilyon dolar seviyesindeydi.

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