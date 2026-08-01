Kafatası kemiğinde beyni koruyan yeni bir bağışıklık organı keşfedildi

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, kafatası iliğinin yalnızca koruyucu bir kemik çatısı olmadığını, beyne özel bağışıklık yanıtlarını yöneten kritik merkezlere ev sahipliği yaptığını ortaya çıkardı.

Beyinden kafatasına uzanan mikro kanalları floresan proteinlerle izleyen ekip, lenf düğümlerine benzeyen ve bağışıklık hücrelerinin eğitildiği özel yapılarla karşılaştı.

Bu yapılar, savunma hücrelerini doğrudan kafatasının içinde eğitip çoğaltarak, vücudun uzak noktalarından takviye beklemeden tehlikelere karşı en ön safta mücadele başlatılmasını sağlıyor.

Beyin kanserine karşı umut veren sonuçlar

Keşfedilen bu yapının gücü, ölümcül bir beyin tümörü türü olan glioma taşıyan fareler üzerinde test edildi. Saç derisinin altına uygulanan özel bir jel ile bağışıklık merkezi baskılandığında tümörlerin çok daha hızlı yayıldığı görüldü.

Buna karşılık, bağışıklık güçlendirici proteinler içeren jel uygulanan deneklerde kafatasındaki savunma hücrelerinin tümörle çok daha etkili savaştığı ve hayatta kalma oranının belirgin şekilde arttığı kaydedildi.

Tedavi yöntemlerini kökten değiştirebilir

Şimdilik farelerde kanıtlanan bu özel hücrelerin insan kafatasında da bulunduğuna dair güçlü işaretler mevcut. Araştırmacılar, insanlarda da doğrulanması halinde bu keşfin tıp dünyasında büyük bir dönüşüm yaratacağını vurguluyor.

Saç derisinin altına yapılacak basit bir enjeksiyonla doğrudan kafatasındaki bağışıklık merkezini hedef almak, açık beyin ameliyatlarına kıyasla çok daha az riskli bir tedavi imkânı sunabilir. Bu yaklaşımın yalnızca beyin tümörlerinde değil, Alzheimer, Parkinson ve uzun süreli COVID gibi bağışıklık bağlantılı birçok beyin hastalığında da yeni kapılar açması bekleniyor.