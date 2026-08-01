Açık 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Sciencealert 20.08.2026 00:16

Kafatası kemiğinde beyni koruyan yeni bir bağışıklık organı keşfedildi

Bilim insanları, kafatası kemiği iliğinde beyni tümörlere ve hastalıklara karşı koruyan, adeta bir güvenlik noktası gibi çalışan yeni bir bağışıklık yapısı tespit etti. Nature dergisinde yayımlanan keşif, ölümcül beyin kanserleri başta olmak üzere pek çok nörolojik hastalığın tedavisinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

Kafatası kemiğinde beyni koruyan yeni bir bağışıklık organı keşfedildi

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, kafatası iliğinin yalnızca koruyucu bir kemik çatısı olmadığını, beyne özel bağışıklık yanıtlarını yöneten kritik merkezlere ev sahipliği yaptığını ortaya çıkardı.

Beyinden kafatasına uzanan mikro kanalları floresan proteinlerle izleyen ekip, lenf düğümlerine benzeyen ve bağışıklık hücrelerinin eğitildiği özel yapılarla karşılaştı.

Bu yapılar, savunma hücrelerini doğrudan kafatasının içinde eğitip çoğaltarak, vücudun uzak noktalarından takviye beklemeden tehlikelere karşı en ön safta mücadele başlatılmasını sağlıyor.

Beyin kanserine karşı umut veren sonuçlar

Keşfedilen bu yapının gücü, ölümcül bir beyin tümörü türü olan glioma taşıyan fareler üzerinde test edildi. Saç derisinin altına uygulanan özel bir jel ile bağışıklık merkezi baskılandığında tümörlerin çok daha hızlı yayıldığı görüldü.

Buna karşılık, bağışıklık güçlendirici proteinler içeren jel uygulanan deneklerde kafatasındaki savunma hücrelerinin tümörle çok daha etkili savaştığı ve hayatta kalma oranının belirgin şekilde arttığı kaydedildi.

Tedavi yöntemlerini kökten değiştirebilir

Şimdilik farelerde kanıtlanan bu özel hücrelerin insan kafatasında da bulunduğuna dair güçlü işaretler mevcut. Araştırmacılar, insanlarda da doğrulanması halinde bu keşfin tıp dünyasında büyük bir dönüşüm yaratacağını vurguluyor.

Saç derisinin altına yapılacak basit bir enjeksiyonla doğrudan kafatasındaki bağışıklık merkezini hedef almak, açık beyin ameliyatlarına kıyasla çok daha az riskli bir tedavi imkânı sunabilir. Bu yaklaşımın yalnızca beyin tümörlerinde değil, Alzheimer, Parkinson ve uzun süreli COVID gibi bağışıklık bağlantılı birçok beyin hastalığında da yeni kapılar açması bekleniyor.

ETİKETLER
Keşif Araştırma Kanser
Sıradaki Haber
Küresel ısınma tropik fırtınaların zamanını ve şiddetini değiştiriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:17
'TEKNOFEST Mavi Vatan 2026' bugün başlıyor
00:15
Küresel ısınma tropik fırtınaların zamanını ve şiddetini değiştiriyor
00:13
Gökbilimciler Dünya'dan 23 kat daha ağır dev bir kayalık gezegen keşfetti
23:55
BM: 2025'te 186 insani yardım çalışanının öldürüldüğü Gazze en ölümcül bölge
23:43
Eski Meta çalışanı, şirketin çocuk güvenliğine öncelik vermediğini öne sürdü
23:31
ASELSAN'ın DERİNGÖZ'ü TEKNOFEST Mavi Vatan'da sergilenecek
Yarım asırdır fotoğraf makinelerine "hayat" veriyor
Yarım asırdır fotoğraf makinelerine "hayat" veriyor
FOTO FOKUS
ASELSAN'ın DERİNGÖZ'ü TEKNOFEST Mavi Vatan'da sergilenecek
ASELSAN'ın DERİNGÖZ'ü TEKNOFEST Mavi Vatan'da sergilenecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ