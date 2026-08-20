Açık 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.08.2026 02:12

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ekonomik savaş ilanı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik bir savaş başlatacağını duyurdu. Trump, "Herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum. Bu, eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ekonomik savaş ilanı

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a bir anlaşma yapma fırsatını kendisinden başka kimsenin vermediğini savundu.

İran'ın bu fırsatı değerlendiremediğini kaydeden Trump, "Bu nedenle bugün, herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum. Bu, eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak." ifadelerini kullandı.

Trump, İran donanmasının yok edildiğini, hava kuvvetlerinin imha edildiğini, askeri fabrikalarının enkaz halinde olduğunu, para biriminin değersiz ve ülkenin pamuk ipliğine bağlı durumda olduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Trump, şöyle devam etti:

"Bugün ayrıca, finans kuruluşlarının, şirketlerin, havalimanlarının veya devlet kurumlarının İran'a herhangi bir tür can simidi sağlamasına izin veren herhangi bir ülkenin de muazzam ekonomik sonuçlarla karşı karşıya kalacağını ilan ediyorum. Petrol kaçakçılığı, swap hatları, nakit transferleri, döviz büroları, gemi sicilleri, paravan şirketler, bunların hepsinin derhal sonlandırılması gerekiyor. Kim olduğunuzu biliyorsunuz."

İran tehdidini izole etmek ve yenilgiye uğratmak için tüm müttefiklerin ABD'nin yanında durmasına ihtiyaç olduğunun altını çizen Trump, İran'ın köşeye sıkıştığını ve bu tarihi önlemlerin ülkenin "dünya genelinde terör yayma kabiliyetlerini" felce uğratacağını ifade etti.

ETİKETLER
ABD ABD İran ilişkileri Donald Trump İran
Sıradaki Haber
Kafatası kemiğinde beyni koruyan yeni bir bağışıklık organı keşfedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:56
Otomobildeki gizli bölmede uyuşturucu ele geçirildi: 1 şüpheli tutuklandı
00:18
Kafatası kemiğinde beyni koruyan yeni bir bağışıklık organı keşfedildi
00:17
'TEKNOFEST Mavi Vatan 2026' bugün başlıyor
00:15
Küresel ısınma tropik fırtınaların zamanını ve şiddetini değiştiriyor
00:13
Gökbilimciler Dünya'dan 23 kat daha ağır dev bir kayalık gezegen keşfetti
23:55
BM: 2025'te 186 insani yardım çalışanının öldürüldüğü Gazze en ölümcül bölge
Yarım asırdır fotoğraf makinelerine "hayat" veriyor
Yarım asırdır fotoğraf makinelerine "hayat" veriyor
FOTO FOKUS
ASELSAN'ın DERİNGÖZ'ü TEKNOFEST Mavi Vatan'da sergilenecek
ASELSAN'ın DERİNGÖZ'ü TEKNOFEST Mavi Vatan'da sergilenecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ