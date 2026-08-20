Aşıdaki çığır açan gelişme, kanserin klinik denemelerde tekrarlamasını engelledi

Merck ve Moderna iş birliğiyle geliştirilen ve bağışıklık ilacı Keytruda ile birlikte uygulanan aşı, ameliyatla tümörü alınan yüksek riskli melanom hastalarının kansersiz kalma süresini belirgin şekilde uzattı.

Söz konusu tedavi yöntemi, her hastanın kendi tümör dokusunun DNA dizilimi taranarak kişiye özel olarak üretiliyor. MRNA teknolojisinden faydalanılan yöntemde bağışıklık sistemine, hastanın tümöründe tespit edilen mutasyonları tanıması ve vücutta kalmış olabilecek kanser hücrelerini yok etmesi için talimat veriliyor.

Bin fazla hastanın katıldığı üçüncü aşama klinik deney sonuçlarına göre, aşının Keytruda ile kombine olarak kullanılması hastalığın nüksetme ve diğer organlara sıçrama riskini tek başına ilaç kullanımına kıyasla gözle görülür oranda düşürdü.

Geliştirici şirketler, aynı aşı teknolojisini akciğer, böbrek ve mesane kanseri türlerinde de test etmeye devam ediyor.

Kanser uzmanları ve onkologlar, elde edilen verileri kişiselleştirilmiş kanser tedavilerinde önemli bir dönüm noktası olarak nitelendiriyor.

Araştırmacılar, çalışma sonuçlarının bağımsız bilim insanları tarafından tam olarak incelenip hakemli bir dergide yayımlanması gerektiğini vurguluyor.

İnceleme ve onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından tedavinin resmi sağlık sistemlerine dâhil edilmesi hedefleniyor.