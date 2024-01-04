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Dünya
AA 04.01.2024 18:56

İran resmi haber ajansı IRNA: Kirman'daki patlama intihar saldırısı

İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında onlarca kişinin hayatını kaybettiği patlamanın intihar saldırısı olduğu duyuruldu.

İran resmi haber ajansı IRNA: Kirman'daki patlama intihar saldırısı
[Fotograf: Reuters]

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan ismi açıklanmayan bilgili kaynak, Kirman'da Süleymani'nin mezarı yakınlarındaki terör saldırılarıyla ilgili olay yerinde yapılan incelemelerde ilk patlamanın kesin olarak bir canlı bombanın saldırısı sonucu gerçekleştiğinin tespit edildiğini söyledi.

Güvenlik kameraları dahil olmak üzere olayla ilgili tüm delillerin incelendiğini aktaran söz konusu kaynak, "İlk olaydaki canlı bomba, patlama sonucu vücudu tamamen parçalanmış bir erkekti. Canlı bombanın kimliği tespit edilmeye çalışılıyor" dedi.

Kaynak, ikinci patlamanın da incelendiğini ve onun da intihar saldırısı olması ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde 10 dakika arayla iki patlama meydana gelmişti.

Son açıklamaya göre, saldırılarda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.

Saldırıları şu ana kadar üstlenen olmadı.​​​​​​​

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