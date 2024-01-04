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Dünya
AA 04.01.2024 16:28

İsrail Maliye Bakanı, Filistin'e ait vergi gelirlerinin devredilmeyeceği açıklamasını yineledi

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD yönetiminin Filistin'e ait vergi gelirlerini Filistin yönetimine devretmesi yönündeki taleplerini reddettiği açıklamasını tekrarladı.

İsrail Maliye Bakanı, Filistin'e ait vergi gelirlerinin devredilmeyeceği açıklamasını yineledi
[Fotograf: Reuters]

Smotrich, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin vergilerin Filistinlilere teslim edilmesi yönündeki baskısına değindi.

Maliye Bakanı Smotrich, ABD yönetimi ve Başkan Joe Biden’ın İsrail’e verdiği destekten minnettar olduğunu ancak bakan olduğu sürece vergilerden Filistin yönetimine tek bir şekel bile aktarmayacağı mesajını yineledi.

Smotrich, daha önce de İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlayan saldırılardan bu yana geçen süredeki vergi gelirlerinin tamamını Filistin yönetimine devretmeyi reddetmişti.

İsrail merkezli "Walla" haber sitesi, 29 Aralık’ta "ABD yönetiminin son haftalarda İsrail hükümetine, alıkoyduğu Filistin vergi gelirlerini serbest bırakması için baskı yaptığını" yazmıştı.

İsrail, Filistin'in ithal ettiği malların gümrük vergilerini "Filistin yönetimi adına" topluyor ve Filistin'e ortalama aylık 190 milyon dolar ödeme yapıyor.

Kasım ayında Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze'ye tahsis edilen miktarı keserek yaptığı ödemeyi (yaklaşık 162 milyon dolar) kabul etmeyerek İsrail'e iade etmişti.

Filistin yönetiminin İsrail hapishanelerindeki tutuklulara, ailelerine ve şehit ailelerine maddi yardım yapmasına itiraz eden İsrail yönetimi, 2018'de Filistinlilerin gümrük vergilerinden bir kısmını kesme hakkına ilişkin kanun çıkarmıştı.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetiminin, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları, Filistin hazinesine aktarması gerekiyor.

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