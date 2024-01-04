Irak: Haşdi Şabi'ye yönelik saldırıdan ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri sorumlu

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, Bağdat'ta düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybedenler olduğuna dikkati çekerek, olayın adeta bir "terör eylemi" olduğunu vurguladı.

Başbakan tarafından verilen resmi izinle çalışan Haşdi Şabi'ye yönelik saldırının "gerekçesi" olmadığını kaydeden Resul, "Irak Silahlı Kuvvetleri, bu saldırıdan koalisyon güçlerini sorumlu tutuyor." ifadelerini kullandı.

Sözcü Resul, bu olayın, Irak silahlı kuvvetleri ile uluslararası koalisyon güçleri arasındaki tüm anlaşmaları baltaladığını belirtti.

Irak güvenlik güçleri, hava saldırısında vurulan başkent Bağdat'taki Filistin Caddesi'nde bulunan Haşdi Şabi Lojistik Destek Dairesi'nin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri almaya başladı.

"Haşdi Şabi Bağdat Kuşağı" isimli kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Haşdi Şabi Bağdat Kuşağı Komutan Yardımcısı Ebu Takva es-Saidi'nin ABD saldırısında öldürüldüğü bildirilmişti.