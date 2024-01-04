Çok Bulutlu 11ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.01.2024 15:29

Irak: Haşdi Şabi'ye yönelik saldırıdan ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri sorumlu

Irak hükümeti, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin, Haşdi Şabi'ye yönelik saldırının sorumlusu olduğunu duyurdu.

Irak: Haşdi Şabi'ye yönelik saldırıdan ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri sorumlu

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, Bağdat'ta düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybedenler olduğuna dikkati çekerek, olayın adeta bir "terör eylemi" olduğunu vurguladı.

Başbakan tarafından verilen resmi izinle çalışan Haşdi Şabi'ye yönelik saldırının "gerekçesi" olmadığını kaydeden Resul, "Irak Silahlı Kuvvetleri, bu saldırıdan koalisyon güçlerini sorumlu tutuyor." ifadelerini kullandı.

Irak'ta Şii milis gücü Nuceba Hareketi yetkilisi ABD hava saldırısında öldürüldü
Irak'ta Şii milis gücü Nuceba Hareketi yetkilisi ABD hava saldırısında öldürüldü

Sözcü Resul, bu olayın, Irak silahlı kuvvetleri ile uluslararası koalisyon güçleri arasındaki tüm anlaşmaları baltaladığını belirtti.

Irak güvenlik güçleri, hava saldırısında vurulan başkent Bağdat'taki Filistin Caddesi'nde bulunan Haşdi Şabi Lojistik Destek Dairesi'nin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri almaya başladı.

"Haşdi Şabi Bağdat Kuşağı" isimli kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Haşdi Şabi Bağdat Kuşağı Komutan Yardımcısı Ebu Takva es-Saidi'nin ABD saldırısında öldürüldüğü bildirilmişti.

ETİKETLER
Irak
Sıradaki Haber
Fransız milletvekili Portes: İsrail planlı ve organize edilmiş bir soykırım yapıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:30
İsrail Maliye Bakanı, Filistin'e ait vergi gelirlerinin devredilmeyeceği açıklamasını yineledi
16:23
Rize'de heyelan: Yol kaya parçalarıyla kaplandı
16:20
İsrail Gazze'de 22 bin 438 kişiyi katletti
16:09
Yunan basını HÜRKUŞ C'yi mercek altına aldı
16:00
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 63 gözaltı
15:48
164 ülkeye ihracat yapan Sakarya'dan rekor
UNRWA tarafından Gazzelilere un dağıtıldı
UNRWA tarafından Gazzelilere un dağıtıldı
FOTO FOKUS
Aniden geri gelen sürücü az kalsın motosikletliyi eziyordu
Aniden geri gelen sürücü az kalsın motosikletliyi eziyordu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ