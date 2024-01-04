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AA
HABER GİRİŞ
04.01.2024 16:18
, 04.01.2024 16:20
SON GÜNCELLEME
04.01.2024 16:20
İsrail Gazze'de 22 bin 438 kişiyi katletti
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı: İsrail’in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 22 bin 438'e, yaralı sayısı da 57 bin 614'e yükseldi.
[Fotograf: AA]
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