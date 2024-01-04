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Dünya
TRT Haber 04.01.2024 16:05

Yunan basını HÜRKUŞ C'yi mercek altına aldı

Yunan basını Türk savunma sanayisindeki gelişmeleri dikkatle izliyor. Yunan haber sitesi Pentapostagma 'HÜRKUŞ-C yakın hava destek uçağı'nı manşetine taşıdı. Hellas-journa dergisi de Türkiye'nin fırkateyn ve denizaltı inşa programını mercek altına aldı.

Yunan basını HÜRKUŞ C'yi mercek altına aldı
[Fotograf: AA]

"Türkler, HÜRKUŞ-C yakın hava destek uçağına odaklanıyor"

Yunan Pentapostagmahaber sitesi bu başlığı kullandı, Türk savunma sanayisindeki gelişmeleri ele aldı.

Haberde, Türkiye’nin eğitim uçağı HÜRKUŞ’a aynı zamanda yakın hava destek uçağı yeteneği kazandıracağı vurgulandı.

"Türkiye kendi fırkateynlerini inşa ediyor"

Türkiye’nin kendi geliştirdiği insanlı-insansız hava araçlarını milli silah ve mühimmatla donattığına da dikkat çekildi.

Hellas-journal dergisi de, "Türkiye kendi fırkateynlerini inşa ediyor" ifadesini manşete taşıdı.

HÜRKUŞ milli pençelerle donatılıyor
HÜRKUŞ milli pençelerle donatılıyor

Haberde, 114 metre uzunluğunda ve 3 bin ton ağırlığındaki gemilerin Türk tersanesinde inşa edileceği belirtildi.

Yunan haber sitesi Geostratigika da Türkiye'nin yürüttüğü fırkateyn ve denizaltı inşa programına değindi.

Türkiye'nin, büyük fırkateyn inşa programı ile geleceğini planladığını ifade etti.

Alman ve Malezya basını da takipte

Türk Savunma Sanayisindeki gelişmeler Alman ve Malezya basınının da gündeminde.

Alman NEX24 adlı haber sitesinde, insansız savaş uçağı ANKA-3’ün 28 Aralık’taki ilk uçuşuna yer verildi.

Haberde "Türk silah sanayisi hızla gelişiyor" denildi.

Malezya'nın Defence-security-asia sitesinde yayımlanan haberde de, "Türkiye'nin uçak gemisi tasarımında büyük yol aldığına işaret edildi.

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