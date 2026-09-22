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Dünya
AA 22.09.2026 13:34

İran: Müzakere uzlaşma ve barış anlamına gelmez, savaşın bir başka aşamasıdır

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü, müzakerenin uzlaşma ve barış anlamına gelmediğini, bunun "savaşın bir başka aşaması" olduğunu söyledi.

İran: Müzakere uzlaşma ve barış anlamına gelmez, savaşın bir başka aşamasıdır

İran resmi haber ajansına konuşan Muhibbi, ABD ile devam eden gerginliğe ilişkin değerlendirmede bulundu.

Muhibbi, ülkenin çıkarları gerektiriyorsa savaşın yanında müzakerenin de mücadelenin bir parçası olduğunu ifade ederek, “Müzakere uzlaşma ve barış anlamına gelmez, müzakere savaşın bir başka aşamasıdır.” dedi.

Savaşın sadece silahla yapılan bir şey olmadığını, farklı boyutları olduğunu dile getiren Muhibbi, “Müzakere, kelimelerle, argümanlarla ve diplomatik yöntemlerle yapılan bir savaştır. Her türlü savaşa hazırlıklı olmalıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

Muhibbi, uzun süreli bir savaşa hazır olduklarını ancak bunun “müzakerelerin tamamen dışlandığı” anlamına gelmediğini söyledi.

Çok daha uzun menzilli füzeler üretmek için teknolojik altyapıya sahip olduklarını savunan Muhibbi, bunun, ülkedeki siyasi bir karar meselesi olduğunu ifade etti.

Muhibbi, “Herhangi bir çatışmada İran, kesinlikle yeni menzil, isabet ve yıkıcı güce sahip yeni silahları sahaya sürecektir ve bunların test edilmesi için en uygun yer savaş alanıdır.” dedi.

Bir ABD uçak gemisine karşı yeni füzelerden birini kullandıklarını aktaran Muhibbi, “Amerikan uçak gemisi bu füzeyle 500 kilometre mesafeden vuruldu. Füze isabet etti ve hasara neden oldu, ancak gemiyi devre dışı bırakmadı.” diye konuştu.

Kısıtlı bölge

Muhibbi, daha önce, ABD'nin ablukasına karşılık Hürmüz Boğazı'nın dışında, Çabahar çevresinden başlayıp Umman Denizi güzergahlarını kapsayan bir “kısıtlı bölge” oluşturulmasına yönelik karar aldıklarını ancak bunun uygulamaya konulması için henüz resmi bir ilan yapılmadığını sözlerine ekledi.

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