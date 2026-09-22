Çok Bulutlu 23.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.09.2026 13:31

Brüksel'de kamuya açık alanlardaki alkol yasağı 4 yıl uzatıldı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de kent merkezinin bazı bölgelerindeki kamuya açık alanlarda uygulanan alkol tüketimi yasağı 4 yıl uzatıldı.

Brüksel'de kamuya açık alanlardaki alkol yasağı 4 yıl uzatıldı

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, Brüksel Belediye Meclisi, daha önce her yıl yenilenen yasağın bu kez 4 yıl süreyle uygulanmasını kararlaştırdı.

Yasak, Brüksel'in yaya bölgesi ile kent merkezindeki bazı cadde ve meydanlarda uygulanıyor.

Günün 24 saati geçerli olan yasak, restoran ve barların terasları ile belediyenin izin verdiği veya düzenlediği ticari, eğlence ve spor etkinliklerinde uygulanmayacak.

Yasağı ihlal edenlere 500 euroya kadar idari para cezası verilebilecek.

Yasak 2020'de uygulanmaya başladı

Uygulama, kent merkezinde alkollü kişilerin yol açtığı güvenlik sorunları ve gürültüye ilişkin şikayetlerin ardından Şubat 2020'de başlatılmıştı.

İlk olarak gece yarısı ile sabah saatleri arasında uygulanan yasak, Ekim 2021'de yeni cadde ve meydanları kapsayacak şekilde genişletilerek günün 24 saatine çıkarılmıştı.

Yasak, sonraki yıllarda belediye meclisinin kararlarıyla birer yıl uzatılmıştı.

ETİKETLER
Belçika
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da 9 Filistinliyi gözaltına aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:04
AK Parti Sözcüsü Çelik: Evlatlarımızın saldırıya uğraması yüreğimizi yakmıştır
14:02
İran'ın "ABD'nin baskıları kaldırması halinde Hürmüz'ü 7 gün içinde açacağını" ABD'ye ilettiği öne sürüldü
14:11
Kozinoğlu soruşturması sürüyor: Enver Altaylı ifade için adliyeye getririldi
14:15
Litvanya: ABD askerleri Litvanya'ya konuşlanacak
14:01
Bakan Kurum BM’de COP31 eylem gündemini açıkladı
13:53
Avustralya, F-35 savaş uçağı parçalarının yanlışlıkla Hong Kong'a yönlendirildiğini doğruladı
İkinci etap restorasyonu tamamlanan Çorum Kalesi, kent turizmine hizmet edecek
İkinci etap restorasyonu tamamlanan Çorum Kalesi, kent turizmine hizmet edecek
FOTO FOKUS
Freni patlayan minibüsün taksiyi sürüklediği anlar kamerada
Freni patlayan minibüsün taksiyi sürüklediği anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ