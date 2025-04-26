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Dünya
AA 26.04.2025 23:40

İran, liman faaliyetlerini İmam Humeyni Limanı'na yönlendirdi

İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı patlamanın ardından devre dışı kalırken ülke ihracatının önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği stratejik limandaki faaliyetler Körfez'in kuzeyindeki İmam Humeyni Limanı'na yönlendirildi.

İran, liman faaliyetlerini İmam Humeyni Limanı'na yönlendirdi

Tarım Bakanı Gulamrıza Nuri Kızılce, Kriz Yönetimi toplantısında Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Limanı'ndaki patlama sonrasında limana mal taşıyan gemilerin başka limanlara yönlendirildiğini açıkladı.

İranlı bakan, "Temel ihtiyaç malzemeleri taşıyan gemiler, başta İmam Humeyni Limanı olmak üzere diğer limanlara yönlendirildi." dedi.

İmam Humeyni Limanı, Basra Körfezi'nin kuzey kıyısında Huzistan eyaletinde yer alıyor.

İran'da Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama: 14 ölü, 700'ün üzerinde yaralı
İran'da Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama: 14 ölü, 700'ün üzerinde yaralı

Patlamada yüzlerce kişi yaralandı

İran, liman faaliyetlerini İmam Humeyni Limanı'na yönlendirdi

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

İran devlet televizyonuna konuşan İçişleri Bakanı İskender Mumini, "Şehid Recai Limanı'ndaki olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi." dedi.

Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğini belirten Mumini, 200 yaralının daha hastanelerden taburcu edildiğini ve şu ana kadar taburcu edilenlerin sayısının 412'ye ulaştığını bildirdi.

Mumini, halen hastanelerde yaklaşık 300 yaralının tedavi edildiğini ifade etti.

İranlı bakan, yangının kontrol altına alındığını ancak söndürme çalışmalarının halen sürdüğünü kaydetti.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.

Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı.

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 47 olarak açıklanan yaralı sayısının son olarak 750'ye yükseldiği duyurulmuştu. Can kaybının da 8 olduğu açıklanmıştı.

Olay bölgesinden gelen görüntülerde de patlamanın şiddeti dikkati çekerken, limanın bir kısmının büyük hasar gördüğü anlaşıldı.

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