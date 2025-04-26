İran'da Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama: 14 ölü, 700'ün üzerinde yaralı

İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'ndaki patlamada yaralananların sayısı 750'ye çıktı.

Şu ana kadar can kaybı bilgisinin gelmediği bildirildi.

İran'da Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama meydana geldi: 750 kişi yaralandı.



Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.https://t.co/jfs7cTWd0N pic.twitter.com/THeAIQqKC0 — TRT HABER (@trthaber) April 26, 2025

Olay yerinden açıklama yapan Mumini, "Şehid Recai Limanı'ndaki olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. 750 kişi de yaralandı." dedi.

Yaralıların 212'sinin ayakta tedavi edilerek taburcu edildiğini aktaran Mumini, patlama sonrasında çıkan yangının devam ettiğini belirterek, "Rüzgar, yangının söndürülme hızını yavaşlattı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bender Abbas kentinde yarın okulların tatil edildiği bildirildi.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 47 olarak açıklanan yaralı sayısının son olarak 750'ye yükseldiği duyurulmuştu. Can kaybının da 8 olduğu açıklanmıştı. Son olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 14' e yükseldi.

Olay bölgesinden gelen görüntülerde de patlamanın şiddeti dikkati çekerken limanın bir kısmının büyük hasar gördüğü anlaşıldı.