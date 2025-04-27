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Gündem
TRT Haber 27.04.2025 00:00

Bakan Fidan, bölgesel barış gündemiyle Katar'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel barış ve stratejik ortaklık gündemiyle bugün Katar’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakan Fidan, bölgesel barış gündemiyle Katar'a gidiyor

Fidan, Şubat ayında Katar’a yaptığı son ziyaretin ardından bu yıl ikinci kez Doha’da temaslarda bulunacak.

Ziyarette Türkiye-Katar arasındaki stratejik ortaklık masaya yatırılacak.Gazze ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Gündemde stratejik ortaklık ve bölgesel barış konuları yer aracak

Türkiye ve Katar, bölgesel barış ve istikrar konularında temas halinde. İki ülke, Gazze’deki İsrail katliamının durdurulması için hem ikili hem de çok taraflı platformlarda iş birliğini sürdürüyor.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite toplantısının bir sonraki oturumunun da bu yıl Doha’da yapılması bekleniyor. Bakan Fidan'ın ziyaretinde toplantının hazırlıklarının da ele alınması öngörülüyor.

Bugüne kadar gerçekleştirilen 10 toplantı neticesinde, ikili iş birliğinin her alanını kapsayan 107 anlaşma imzalandı.

İki ülkenin ticaret hacmi ise 1 milyar doların üzerine çıktı.

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Dışişleri Bakanlığı Gazze Hakan Fidan Katar
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