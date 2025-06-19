İran, İsrail'e yeni bir füze dalgası başlattı

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığını kaydetti.

Haberde, İran'dan İsrail'e 20'den fazla füze fırlatıldığı, füzelerin ülkenin merkezinde ve güneyinde en az 4 noktayı vurduğu belirtildi.

Merkezde başkent Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon, güneyde ise Birüssebi (Berşeva) kentlerinde füzelerin bazı binalara doğrudan isabet ettiği, Birüssebi'yi hedef alan füzenin Soroka hastanesine düştüğü aktarıldı.

Kudüs ve Tel Aviv'de şiddetli patlamalar duyuldu. AFP'ye göre, Kudüs'te sabah 7:10 civarında duyulan patlamalar, çatışmanın başlamasından bu yana en büyük patlamalardı.

İran, İsrail'e yeni bir saldırı dalgası başlattı.



İsrail hava savunması yetersiz kaldı, İran füzeleri Tel Aviv’de yerleşim merkezine isabet etti. TRT Haber ekibi bölgeden son gelişmeleri aktardı. pic.twitter.com/aNx0OQI9eD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 19, 2025

İran'dan İsrail'e atılan füzelerden 3'ü Soroka Hastanesi'ne doğrudan isabet etti. Hastanede ağır yıkım meydana geldi.

Ayrıca Tel Aviv merkezdeki borsa binası vuruldu.

⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.