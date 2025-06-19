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Dünya
CNN International 19.06.2025 07:31

İran, İsrail'e yeni bir füze dalgası başlattı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'dan fırlatılan füzelerin tespit edildiğini ve İsrail genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu. Halkı bomba sığınaklarına girmeye ve "başka bir duyuruya kadar" orada kalmaya çağırdı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığını kaydetti.

Haberde, İran'dan İsrail'e 20'den fazla füze fırlatıldığı, füzelerin ülkenin merkezinde ve güneyinde en az 4 noktayı vurduğu belirtildi.

Merkezde başkent Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon, güneyde ise Birüssebi (Berşeva) kentlerinde füzelerin bazı binalara doğrudan isabet ettiği, Birüssebi'yi hedef alan füzenin Soroka hastanesine düştüğü aktarıldı.

İran, İsrail'e yeni bir füze dalgası başlattı

Kudüs ve Tel Aviv'de şiddetli patlamalar duyuldu. AFP'ye göre, Kudüs'te sabah 7:10 civarında duyulan patlamalar, çatışmanın başlamasından bu yana en büyük patlamalardı.

 

İran'dan İsrail'e atılan füzelerden 3'ü Soroka Hastanesi'ne doğrudan isabet etti. Hastanede ağır yıkım meydana geldi.

Ayrıca Tel Aviv merkezdeki borsa binası vuruldu.

İran, İsrail'e yeni bir füze dalgası başlattı

⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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