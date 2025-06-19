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Dünya
CNN International 19.06.2025 06:52

İsrail yanlısı hackerlar, İran’ın en büyük kripto borsasından 90 milyon dolar çaldı

İran’ın en büyük kripto para borsası Nobitex, çarşamba günü siber saldırıya uğradı. Bağımsız kripto izleme şirketlerine göre yaklaşık 90 milyon dolarlık dijital varlık çalındı. Saldırıyı, “Predatory Sparrow” (Yırtıcı Serçe) adlı İsrail yanlısı hacker grubu üstlendi.

İsrail yanlısı hackerlar, İran’ın en büyük kripto borsasından 90 milyon dolar çaldı

Hackerlar, X (eski adıyla Twitter) üzerinden Farsça bir mesajla Nobitex’i hedef aldıklarını duyurdu. Paylaşımda, İran’ın bu borsayı uluslararası yaptırımları delmek için kullandığı öne sürüldü.

Uzmanlara göre çalınan kripto paralar, hackerların kendilerinin de erişemeyeceği dijital “cüzdanlara” aktarıldı; bu durum, paranın kasıtlı olarak “yakılmış” olabileceğini gösteriyor.

İran, borsayı askıya aldı; paralar IRGC’ye hakaret içeren cüzdanlara gitti

Nobitex, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, platforma erişimin geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Kripto analiz firmaları Elliptic ve TRM Labs, dijital varlıkların çalındığını ve İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) hakaret içeren cüzdanlara aktarıldığını doğruladı.

Bank Sepah ve devlet televizyonuna da siber saldırı

Aynı hacker grubu salı günü de İran’ın kamu bankalarından Sepah’a ait verilere zarar verdiklerini açıkladı.

Gerekçe olarak bankanın IRGC ile bağlantısını gösterdiler. İran devlet ajansı Fars, bankacılık işlemlerindeki bu siber kesintilerin benzin istasyonlarında da hizmet aksamasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

CNN’e konuşan bir Tahran sakini, salı ve çarşamba günleri boyunca 10 ATM’ye gittiğini ve hiçbirinin çalışmadığını ya da nakit para bulunmadığını belirtti.

Çarşamba günü ayrıca İran devlet televizyonu da saldırıya uğradı. Yayın akışı kesilerek hükümete karşı ayaklanma çağrısı yapan bir video gösterildi. Bu saldırıyı üstlenen olmadı.

Gölge savaş büyüyor: Saldırılar doğrudan halka da zarar veriyor

“Predatory Sparrow” son beş yılda İran’daki çelik fabrikaları ve akaryakıt istasyonlarında ödeme sistemlerine yönelik ses getiren siber saldırılarla gündeme gelmişti. Grup kendini rejim karşıtı İranlı bir hacker oluşumu olarak tanımlasa da birçok siber güvenlik uzmanı grubun İsrail’le bağlantısı olduğuna inanıyor.

CNN’e konuşan Farsça konuşan siber güvenlik uzmanı Hamid Kashfi, bu saldırıların halkı da etkilediğini söyledi: “Saldırılar IRGC’ye yönelikmiş gibi görünse de, pek çok İranlı ekonomik baskı nedeniyle kriptoya yönelmiş durumda. Bu tür saldırılar doğrudan halkın varlıklarını da riske atıyor.”

İsrail ve İran arasındaki siber savaşta son günlerdeki saldırıların amacı, karşılıklı panik yaratmak olarak yorumlanıyor.

İsraillilere gönderilen sahte mesajlarda sığınakların güvensiz olduğu iddia edilirken, İran yönetimi de halkı WhatsApp kullanmamaları yönünde uyardı. Ancak Meta, bu iddiaların asılsız olduğunu ve mesajların uçtan uca şifreli olduğunu belirtti.

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