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Dünya
AA 19.06.2025 06:45

Air India kazasında acil güç sisteminin çarpışmadan önce devreye girdiği tespit edildi

Hindistan’da 12 Haziran’da düşen ve 270’ten fazla kişinin hayatını kaybettiği Air India 171 sefer sayılı uçuşla ilgili soruşturmada önemli bir bulguya ulaşıldı. Soruşturmayı yürüten ekipler, uçağın acil durum güç sisteminin çarpışma öncesinde devrede olduğunu tespit etti.

Air India kazasında acil güç sisteminin çarpışmadan önce devreye girdiği tespit edildi

Wall Street Journal’ın haberine göre bu durum, kalkış sırasında motor ya da hidrolik sistem arızası gibi nadir ve ciddi bir teknik sorunun yaşanmış olabileceğini düşündürüyor.

Ancak soruşturmayı yürüten uzmanlar, acil güç sistemini devreye sokan nedenin motor, hidrolik ya da başka bir sistem arızası olup olmadığını henüz netleştirebilmiş değil.

66 Dreamliner seferi iptal edildi

Hindistan Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu (DGCA), kazanın ardından Air India’nın Boeing 787 Dreamliner tipi uçaklarıyla yapılan 66 seferin iptal edildiğini, birçok uçuşun da ertelendiğini açıkladı.

Havayolu şirketi, bu aksamaların nedenleri arasında yerde bekleyen uçaklar, teknik sorunlar, hava sahası kısıtlamaları ve artırılan güvenlik prosedürlerini gösterdi.

DGCA, yaptığı teknik incelemelerde Air India’ya ait Dreamliner uçaklarda ciddi bir güvenlik açığı tespit etmediğini bildirdi. Ancak bakım süreçlerinde gecikmeler ve kurum içi koordinasyon eksikliklerinin bulunduğu uyarısında bulundu.

Yas süreci devam ediyor

Kazadan sağ kurtulan tek İngiliz yolcu, hayatını kaybeden kardeşinin cenazesinde tabutu taşıdı. Kazada yakınlarını kaybeden ailelerin yas süreci sürerken, Hindistan içinden bilgi almak isteyenler Air India'nın 1800 5691 444 numaralı hattını, yurt dışındaki İngiliz vatandaşları ise 020 7008 5000 numaralı Britanya Dışişleri hattını arayabiliyor.

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Hindistan Uçak Kazası
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