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Dünya
BBC 19.06.2025 06:39

Yavru köpeği severken, tırmalama sonucu hayatını kaybetti

İngiltere’nin Barnsley kentinden 59 yaşındaki Yvonne Ford, Fas tatili sırasında bir yavru köpeğin tırmalaması sonucu kuduz hastalığına yakalanarak hayatını kaybetti.

Yavru köpeği severken, tırmalama sonucu hayatını kaybetti

Ailesinin yaptığı açıklamaya göre Ford, şubat ayında Fas’ta bulunduğu sırada sokak köpeğiyle hafif temas yaşadı.

Durumu önemsemeyen Ford, İngiltere’ye döndükten haftalar sonra baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Kızının sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Ford’un iki hafta önce hastalandığı ve kısa sürede “yürüyemez, konuşamaz, uyuyamaz, yutkunamaz” hale geldiği belirtildi.

Hastaneye kaldırılan Ford, 11 Haziran’da Sheffield’daki Royal Hallamshire Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Kuduz belirtileri haftalar sonra ortaya çıkabiliyor

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), Ford’un temaslarının ve tedavi sürecinde görevli sağlık çalışanlarının önlem amaçlı takip altına alındığını ve gerekirse kuduz aşısı uygulandığını bildirdi.

Ajans, insandan insana kuduz bulaşına dair belgelenmiş bir vaka olmadığını belirterek, halk sağlığı açısından bir risk bulunmadığını da vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre kuduz vakalarının yüzde 99’u köpeklerden insanlara bulaşıyor. Belirtiler, temas sonrası birkaç gün içinde ya da aylar sonra ortaya çıkabiliyor.

Semptomlar arasında temas yerinde uyuşma, yutma güçlüğü, nefes darlığı, halüsinasyon, aşırı huzursuzluk ve felç yer alıyor.

Kuduz hastalığı, belirtiler ortaya çıktıktan sonra neredeyse her zaman ölümcül seyrediyor. Ancak virüsle temas sonrası hemen başlatılan tedaviyle hastalık gelişimi büyük ölçüde önlenebiliyor.

Kızı: Böyle bir şeyin başımıza geleceği aklımıza bile gelmezdi

Ford’un kızı Robyn Thomson, "Annem yavru bir köpek tarafından çok hafif tırmalanmıştı. O an hiçbir tehlike görmedi, üzerinde durmadı," diyerek, herkesin yurt dışındaki hayvan temaslarını ciddiye alması gerektiğini söyledi.

Thomson, “Lütfen hayvan ısırıklarını hafife almayın, evcil hayvanlarınızı aşılatın ve çevrenizi bu konuda bilinçlendirin” çağrısında bulundu.

UKHSA’ya göre 2000–2024 yılları arasında İngiltere’de yurt dışı kaynaklı hayvan temasına bağlı toplam altı insan kuduz vakası kaydedildi.

Hastalık, özellikle Asya ve Afrika ülkelerinde yaygın görülüyor.

Ajans, riskli bölgelere seyahat edecek kişilere, önceden aşı hakkında bilgi almalarını ve sokak hayvanlarından uzak durmalarını tavsiye ediyor.

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