Sam Altman: Meta, OpenAI çalışanlarını 100 milyon dolarlık tekliflerle cezbetmeye çalışıyor

Altman, kardeşi Jack Altman’ın sunduğu Uncapped adlı podcast'te yaptığı açıklamada, “Ekip üyelerimize devasa teklifler yapmaya başladılar. Örneğin 100 milyon dolarlık imza bonusları teklif ediyorlar,” dedi.

Ancak Altman, Meta’nın bu agresif hamlelerinin şu ana dek başarısız olduğunu belirtti:

“En iyi çalışanlarımızdan hiçbiri bu teklifleri kabul etmedi.”

Meta, iddialara ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Altman’dan Meta’ya eleştiri: “İnovasyonda iyi değiller”

Altman, Meta’nın yapay zekâ alanındaki çabalarının beklenildiği kadar başarılı olmadığını savunarak, “Yeni şeyler denemeye devam etmelerini ve bu konuda agresif olmalarını saygıyla karşılıyorum. Ama bence inovasyonda çok da iyi bir şirket değiller. Bizim anladığımız ama onların hâlâ anlayamadığı pek çok şey var,” ifadelerini kullandı.

Zuckerberg yapay zekâda süperintelligens hedefliyor

Bu açıklamalar, Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in “insan zekâsını aşan süperintelligence” düzeyinde makineler geliştirmek için yeni bir ekip kurduğu haberlerinin ardından geldi.

Bloomberg ve The New York Times’a göre Zuckerberg, bu projeye o kadar odaklandı ki, Menlo Park’taki Meta genel merkezinin yerleşimini bile değiştirerek yeni kurduğu ekibi kendi ofisinin yakınına taşıdı.

Geçtiğimiz hafta Meta, yapay zekâ girişimi Scale AI’ın %49 hissesini almak için 14,3 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyurdu.

Anlaşmayla birlikte şirketin 28 yaşındaki CEO’su Alexandr Wang da Meta’ya katıldı. Scale AI çalışanlarının bir bölümü de Meta bünyesine geçecek.

Zuckerberg son yıllarda Meta’yı bir yapay zekâ devi hâline getirmek için büyük yatırımlar yaptı. Ancak şirketin bu alandaki başarısı sınırlı kaldı. OpenAI’nin yapay zekâda attığı büyük adımlar, Meta’nın rekabet baskısını daha da artırdı.