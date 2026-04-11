Dünya
AA 11.04.2026 11:37

İran: İslamabad’da "önce İsrail diyenlerin temsilcileriyle" karşılaşırsak hiçbir anlaşma sağlanmayacak

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Pakistan’da gerçekleştirilecek İran-ABD müzakerelerine ilişkin "İslamabad’da 'önce İsrail diyenlerin temsilcileriyle' karşılaşırsak hiçbir anlaşma sağlanmayacak." dedi.

Arif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Pakistan’da gerçekleştirilecek İran-ABD müzakerelerine dair değerlendirmelerde bulundu.

"Eğer İslamabad’da 'önce ABD diyenlerin temsilcileriyle' müzakere edersek dünya için faydalı bir anlaşmaya ulaşılması mümkün olabilir.” diyen Arif, "Ancak 'önce İsrail diyenlerin temsilcileriyle' karşılaşırsak hiçbir anlaşma sağlanmayacak." ifadelerini kullandı.

Arif ayrıca, anlaşma sağlanamaması halinde ülkesinin savunmasını kararlı şekilde sürdüreceğini ve bunun dünya için daha maliyetli bir durum olacağını söyledi. 

İran ABD İsrail Pakistan
