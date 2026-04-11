Dünya
Reuters, AA 11.04.2026 10:12

ABD ve İran heyetleri barış görüşmeleri için İslamabad'da

Pakistan, ABD ve İran arasında yapılacak tarihi müzakereler için başkent İslamabad'da yoğun güvenlik önlemleri alarak birden fazla lokasyonu hazırladı. Görüşmelerin TSİ ile 13:00 civarında başlaması beklenirken; hazırlanan noktalar arasında Başbakanlık Konutu ve özel bir güvenlik tesisi de bulunuyor.

Vance ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın ayrı ayrı Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüştü.

Görüşmeler için Şerif'in konutu dahil birkaç mekanın hazırlandı, görüşmenin Türkiye saatiyle 13.00'te başlaması planlanmıştı.

Söz konusu ziyaret, 2011'den bu yana herhangi bir ABD başkan yardımcısının Pakistan'a yaptığı ilk ziyaret olma özelliği de taşıyor.

ABD ile müzakereleri yürütecek İran Meclis Başkanı Kalibaf başkanlığındaki heyet dün akşam saatlerinde İslamabad’a ulaşmıştı.

Reuters: ABD, İran’ın yurt dışındaki dondurulmuş varlıklarını serbest bırakma kararı aldı

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey İranlı kaynaklar, ABD yönetiminin İran’ın yurt dışındaki dondurulmuş varlıklarını serbest bırakma kararı aldığını duyurdu.

İranlı yetkililer, özellikle Katar ve farklı ülkelerdeki bankalarda tutulan fonların iadesini, Washington ile yürütülen müzakerelerde bir dönüm noktası olarak tanımladı. Kaynaklar, "Tahran, bu kararı kalıcı bir barış anlaşması yolunda Amerikan tarafının ciddiyetini gösteren somut bir iyi niyet işareti olarak görüyor" ifadesini kullandı.

Öte yandan, üst düzey kaynak, fonların iadesinin Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişin kesintisiz sağlanmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

Ancak bu iddialar kısa sürede Beyaz Saray tarafından yalanlandı. Açıklama yapan bir ABD'li yetkili, ABD'nin İran'a ait dondurulmuş varlıkları serbest bırakmayı kabul ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İran devlet televizyonuna göre Tahran'ın müzakere masasındaki kırmızı çizgileri; Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması, savaş tazminatlarının ödenmesi, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve bölge genelinde kapsamlı bir ateşkesin ilan edilmesini içeriyor.

 


 

ABD ile İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İran basını: ABD taahhütlerini yerine getirmeden müzakere kararı alınmayacak

İran basınına göre Pakistan'daki İran müzakere heyeti, ABD’ye ön şart olarak sunulan ve ABD’nin de kabul ettiği yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyor.

Heyetin, "İran’ın varlıklarının serbest bırakılması ve Lübnan’da ateşkes sağlanması" konusunda sunduğu ön şartların henüz uygulanmadığı ve bu konuyu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’e ileteceği belirtilirken, müzakere kararının ise ABD’nin ön şartlar ile ilgili tutumuna bağlı olarak alınacağı kaydedildi. 

