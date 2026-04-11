AA 11.04.2026 09:11

İşgalci İsrail'in gece boyu Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçaklarının Nebatiye kentine bağlı Meyfedun beldesinde bir binaya düzenlediği saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kentin Tul beldesini hedef alan İsrail ordusu, el-Makam Mahallesi ile Şehid Sabra Caddesi'ndeki çok sayıda binayı da yerle bir etti.

Cibşit beldesinde İsrail ordusunun jeneratörlerin toplu halde bulunduğu bir noktayı hedef alması sonucunda tesis tamamen yıkıldı ve yangın çıktı.

Gece saatlerinde Hiyam beldesini bombalayan İsrail ordusuna ait insansız hava araçları Kefr Rumman beldesine saldırılar düzenledi.

Sur kentinde ise İsrail ordusuna ait tanklar Mansuri, Kalile ve Hınniyye beldelerini hedef aldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1953'e yükseldiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

