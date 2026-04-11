Puslu 3.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.04.2026 09:08

Washington Post: ABD'li müzakereciler İran'dan ABD'li tutukluların serbest bırakılmasını isteyecek

ABD'li müzakerecilerin İslamabad'da yapılması planlanan görüşmelerde, İran'dan ABD'li mahkumların serbest bırakılmasını isteyeceği öne sürüldü.

Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi yetkilileri İslamabad'da yapılması planlanan görüşmelerde İran'da tutuklu bulunan ABD'lilerin serbest bırakılmasını talep edecek.

Kaynaklar, yetkililerin bu konuda ne kadar baskı yapacaklarını henüz bilmediklerini kaydederken, bazı yetkililer de müzakerelerin zora girmesi durumunda bu talebin ertelenme olasılığı olduğunu aktardı.

Haberde, İran'da tutuklu olduğu bilinen 6 ABD'li olduğuna işaret edildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve beraberindeki heyet dün İslamabad'a gitmek üzere yola çıkmıştı. İranlı heyet de dün akşam saatlerinde İslamabad'a ulaşmıştı.

ETİKETLER
ABD İran
Sıradaki Haber
WSJ: ABD Orta Doğu'ya 1500 ila 2 bin yeni asker göndermeye hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:44
ABD Başkan Yardımcısı Vance ve heyeti İran görüşmeleri için İslamabad'a ulaştı
09:12
İşgalci İsrail'in gece boyu Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti
09:07
WSJ: ABD Orta Doğu'ya 1500 ila 2 bin yeni asker göndermeye hazırlanıyor
09:08
14 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
07:30
İstanbul Boğazı'nda yoğun sis etkili oluyor
07:25
Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı ve meclis üyesi tutuklandı
İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'ın Dahiye bölgesindeki yıkım görüntülendi
İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'ın Dahiye bölgesindeki yıkım görüntülendi
FOTO FOKUS
Tekvandocu polis geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor
Tekvandocu polis geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ