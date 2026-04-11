Sumud Filosu yeniden Gazze'ye doğru yola çıkıyor

Gazze'ye yönelik İsrail ablukasını kırmak ve Gazzelilere insani yardım götürmek amacını taşıyan Küresel Kararlılık Filosu bir kez daha yola çıkmaya hazır.

Filo, "2026 Bahar Misyonu" kapsamında, 100'den fazla ülkeden binlerce katılımcı ve 100'ün üzerinde gemiyle yarın İspanya'nın Barselona şehrinden yola çıkacak.

Akdeniz'e açılacak filoya, İtalya, Tunus ve diğer Akdeniz limanlarından kalkacak gemiler de katılacak.

Amaç, İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırabilmek.

Hareket öncesi bugün Barcelona'da binlerce kişinin katılımıyla dayanışma mitingi düzenlenecek.

Küresel Kararlılık Filosu aynı amaçla geçtiğimiz yıl da Gazze'ye doğru yola çıkmış,,,

soykırımcı İsrail güçleri uluslararası sularda filoya saldırarak,,,

aktivistleri alıkoymuştu.