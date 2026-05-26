Bayramın ilk günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), son hava tahmin haritasından derlenen bilgilere göre, Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşları hem güneşli hem de yer yer yağışlı bir hava karşılayacak.

Bayramın ilk gününde İç Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Karadeniz'in bir bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Haritaya göre; Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur ve Muğla'nın iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Ayrıca Mersin, Adana, Niğde ve Kayseri hattı ile Karadeniz bölgesinde Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde de sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Bu bölgelerde sıcaklıklar 24 ile 32 derece arasında seyredecek.

Büyükşehirlerde hava durumu

Üç büyük ilde ise bayramın ilk günü parçalı bulutlu bir havanın hakim olması öngörülüyor. İstanbul'da parçalı bulutlu, en düşük 15, en yüksek 27 derece. Ankara'da parçalı bulutlu, en düşük 11, en yüksek 23 derece. İzmir'de ise az bulutlu ve açık, en düşük 18, en yüksek 30 derece civarında seyredecek.

Doğu Anadolu serin, Güney sıcak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava daha serin geçecek. Erzurum çevresinde sıcaklığın 19 dereceye kadar düşmesi beklenirken, bölge genelinde az bulutlu bir hava görülecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise Diyarbakır ve çevresinde sıcaklıkların 28 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Günün en yüksek sıcaklığı 32 derece ile Mersin ve çevresinde ölçülürken, en düşük gece sıcaklığı ise 4 derece ile Erzurum ve çevresinde hissedilecek.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle sağanak yağış beklenen bölgelerdeki vatandaşları bayram ziyaretleri ve açık hava etkinlikleri konusunda tedbirli olmaları noktasında uyardı.