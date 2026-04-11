AA 11.04.2026 09:39

ABD Başkan Yardımcısı Vance ve heyeti İran görüşmeleri için İslamabad'a ulaştı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve beraberindeki heyet, İran ile yapılacak görüşmeler için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance ve heyeti İran görüşmeleri için İslamabad'a ulaştı

Pakistanlı bir hükümet yetkilisi, Vance ve diğer heyet üyelerini taşıyan 3 uçağın İslamabad yakınlarındaki Nur Han Hava Üssü'ne iniş yaptığını bildirdi.

Vance'in heyetinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner de yer alıyor.

Söz konusu ziyaret, 2011'den bu yana herhangi bir ABD başkan yardımcısının Pakistan'a yaptığı ilk ziyaret olma özelliği de taşıyor.

ABD ile müzakereleri yürütecek İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlığındaki heyet dün akşam saatlerinde İslamabad’a ulaşmıştı.

ABD ile İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. 

İşgalci İsrail'in gece boyu Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti
İşgalci İsrail'in gece boyu Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti
Washington Post: ABD'li müzakereciler İran'dan ABD'li tutukluların serbest bırakılmasını isteyecek
WSJ: ABD Orta Doğu'ya 1500 ila 2 bin yeni asker göndermeye hazırlanıyor
14 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
İstanbul Boğazı'nda yoğun sis etkili oluyor
Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı ve meclis üyesi tutuklandı
