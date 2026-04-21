Dünya
AA 21.04.2026 11:37

İran: İranlı heyetin ABD ile görüşmeler için İslamabad'a gittiğine dair haberler doğru değil

İranlı müzakere heyetinin ABD ile Pakistan'da yapılması öngörülen görüşmeler için İslamabad'a gittiğine dair haberlerin doğru olmadığı duyuruldu.

İran devlet televizyonunu, uluslararası medya kuruluşları tarafından İran heyetinin Pakistan'a gittiğine dair haberlerin doğru olmadığını duyurdu.

İranlı yetkililerin, "tehdit altında ve ateşkesi ihlal eden eylemlerin gölgesinde görüşmeleri kabul etmeyeceklerine" dair açıklamalarının hatırlatıldığı haberde, "İran'dan şu ana kadar ne birincil ne de ikincil diplomatik heyet Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti." ifadelerine yer verildi.

Katar'ın Al Jazeera televizyonu, Pakistanlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İranlı "ön müzakere heyetinin" ABD ile müzakereler için İslamabad'a geldiğini iddia etmişti. 

