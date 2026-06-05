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Dünya
AA 05.06.2026 19:02

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava sızıntısı tespit edildi

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Rusya'ya ait Zvezda modülünde iki ayrı noktada hava sızıntısı tespit edildiğini bildirdi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava sızıntısı tespit edildi
[Fotograf: Reuters]

Roscosmos'tan yapılan açıklamada, Rus kozmonotların Zvezda modülünün diğer bölümlere geçişi sağlayan bağlantı kısmında inceleme yaptığı belirtildi.

İnceleme sırasında iki noktada potansiyel hava sızıntısı belirlendiği aktarılan açıklamada, ilk noktanın sızdırmazlık malzemesi "Germetall-1" ile kapatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ikinci noktanın kapatılması için hazırlıkların sürdüğü ifade edildi.

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Sözcüsü Bethany Stevens da Rus kozmonotların Zvezda modülündeki sızıntıları gidermek için onarım çalışmaları yürüttüğünü açıklamıştı.

ISS'nin Rusya bölümündeki Zvezda modülünde, 2020'den bu yana hava sızıntısı sorunları yaşanıyor.

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