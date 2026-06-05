Türkoloji dünyasının 100 yıllık vasiyeti Semerkant'ta yerine getirildi

Özbekistan’ın tarihi şehri Semerkant, Türk dünyasının dil ve kültür mirasını geleceğe taşımak amacıyla düzenlenen "100 Yıllık Vasiyet: Semerkant Türkoloji Kurultayı"na ev sahipliği yaptı. 5-6 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen buluşma; Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk Dil Kurumu (TDK), Marmara Üniversitesi ve Semerkant Devlet Üniversitesi iş birliğiyle düzenlendi.

Bir asırlık karar hayata geçti

Kurultayın temel dayanağını, 1926 yılında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Birinci Türkoloji Kurultayı oluşturuyor. O dönemde alınan ve bir sonraki toplantının Semerkant’ta yapılmasını öngören karar, dönemin siyasi şartları ve bölgedeki konjonktürel engeller nedeniyle bir asır boyunca uygulanamamıştı. Türkoloji camiasında "100 yıllık vasiyet" olarak adlandırılan bu karar, aradan geçen bir asrın ardından geniş katılımlı bir bilimsel şölenle hayata geçirilmiş oldu.

Türk dünyasının ortak geleceği ve dijital dönüşüm masada

Türkiye, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Kuzey Makedonya’dan çok sayıda bilim insanı ve akademisyenin katıldığı kurultayda, Türk dünyasını ilgilendiren kritik başlıklar ele alındı. 15 farklı oturumda gerçekleştirilen sunumlarda; ortak alfabe çalışmaları, Türkçenin dünya dilleri arasındaki konumu, kültürel iş birliği modelleri ve dijital çağda Türkoloji araştırmalarının yeni yönelimleri akademik perspektifle değerlendirildi.

"Türkoloji çalışmalarını dijital çağın imkânlarıyla şekillendirmeliyiz"

Kurultayın açılışında konuşan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Semerkant’ta gerçekleşen bu buluşmanın sembolik değerinin ötesinde stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Aliy, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

Semerkant’ta gerçekleşen bu buluşma yalnızca geçmişe verilen bir sözün yerine getirilmesi değil, aynı zamanda Türk dünyasının bilimsel entegrasyonu için atılmış dev bir adımdır. Türkoloji çalışmalarını dijital çağın sunduğu imkânlarla yeniden şekillendirmeli ve ortak kültürel hafızamızı teknolojiyle harmanlayarak gelecek nesillere aktarmalıyız.

Bildiriler akademik dünyaya kazandırılacak

İki gün süren kurultay boyunca sunulan bildirilerin, kapsamlı bir kitap haline getirilerek Türkoloji literatürüne kazandırılacağı bildirildi. Uzmanlar, kurultayın yüz yıl önce ortaya konulan ortak vizyonun günümüz şartlarında yeniden yorumlanması ve Türk dünyasındaki bilimsel iş birliklerinin kurumsallaşması bakımından tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade ediyor.