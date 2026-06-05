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Ekonomi
AA 05.06.2026 18:46

Tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 165 milyon 522 bin lira tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Anadolu'nun bereketli topraklarını işleyen üreticinin yanında olduklarını vurgulayan Yumaklı, "165 milyon 522 bin lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, hayvan hastalıkları tazminatı için 108 milyon 586 bin 271 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 49 milyon 376 bin 609 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği için 7 milyon 559 bin 120 lira ödeme yapılacak.

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Tarımsal Destek İbrahim Yumaklı
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