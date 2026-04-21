Az Bulutlu 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.04.2026 11:35

AB: Ukrayna'ya 90 milyar euro kredi verilmesi konusunda yarın olumlu karar bekliyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Macaristan tarafından bloke edilen 90 milyar euro Ukrayna kredisinde yarın olumlu karar alınmasının beklendiğini bildirdi.

Kallas, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamada bulundu.

Ukrayna'nın söz konusu krediye "gerçekten ihtiyacı" olduğunun altını çizen Kallas, bu kredinin aynı zamanda Rusya'ya önemli bir mesaj vereceğini söyledi.

Kallas, 90 milyar avro Ukrayna kredisinde yarın olumlu karar alınmasının beklendiğini kaydetti.

Macaristan hükümeti Drujba boru hattı üzerinden ülkeye petrol sevkiyatı yeniden başlayana kadar Ukrayna'ya 90 milyar avroluk AB kredisini bloke edeceklerini duyurmuştu.

Orta Doğu'daki gelişmeler gündemde

Diğer ana gündem maddesinin Orta Doğu'daki gelişmeler olduğunu aktaran Kallas, toplantıya Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın da katılacağını dile getirdi.

Kallas, BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bu yıl sonunda sona ereceğine işaret ederek, "Avrupa olarak daha fazla ne yapabileceğimizi ele alacağız." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın sivil altyapısına yönelik tehditlerinin sorulması üzerine ise Kallas, bölgesel ortaklarla aktif bir şekilde çalıştıklarını vurgulayarak, "İran’ı en iyi onlar tanıyor ve müzakere masasında bulunan müzakerecilerin elini güçlendirmek için bu önemli. Elbette ateşkes çok kırılgan ancak diplomasiye bir şans verilmesi gerekiyor. Bu nedenle, diplomatik bir çözüm bulunana kadar ateşkesin de uzatılmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Kallas, işgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmeleri de ele alacaklarını belirtti.

İspanya, AB Dışişleri Bakanları toplantısında, İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'de yaptığı "insan hakları ihlalleri" gerekçesiyle AB'nin İsrail ile ortaklık anlaşmasını feshetmesini resmi olarak önereceklerini duyurmuştu.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Ukrayna
Sıradaki Haber
Af Örgütü Genel Sekreteri: AB'yi insan hakları ihlalleri karşısında korkak davranıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:00
Tarihi Kasımiye Medresesi yeniden eğitim yuvasına dönüştü
12:42
Polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 225 bin lira ceza kesildi
12:42
41 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 111 gözaltı
12:37
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki olaylara ilişkin "yaralı" açıklaması
12:30
CSO Ada Ankara'da "23 Nisan" etkinlikleri düzenlenecek
12:19
İşgalci İsrail'in Gazze ablukası yüzlerce öğrencinin geleceğini karartıyor
Tarihi Kasımiye Medresesi'nde bir asır sonra akademik eğitim veriliyor
Tarihi Kasımiye Medresesi'nde bir asır sonra akademik eğitim veriliyor
FOTO FOKUS
Türk SAT timi Libya’da sahada
Türk SAT timi Libya’da sahada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ