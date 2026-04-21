Trump'ın açıklamaları "müzakere bilmecesi"ne dönüştü

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelişkili görünen mesajları, müzakere sürecine dair soru işaretlerini artırıyor. Bir yandan 'ateşkesi uzatmayacağım' deyip teknik olarak süreyi esneten, diğer yandan Hürmüz ablukasıyla İran üzerindeki baskıyı tırmandıran ABD’nin hamleleri ne anlama geliyor?

TRT Haber Muhabiri Tuna Şanlı, Washington’daki yankıları ve Pakistan ekseninde hareketlenen diplomasi trafiğine dair notlarını paylaştı;

Trump’ın İran ile yürütülen süreç, ateşkesin süresi ve Hürmüz Boğazı’ndaki ablukaya ilişkin son açıklamaları, diplomatik kulislerde ve kamuoyunda "müzakere bilmecesi" olarak nitelendiriliyor.

Trump’ın açıklamaları, teknik olarak ateşkes süresinin uzatılmasına rağmen söylem düzeyinde sert duruşun korunması ve İran üzerindeki ekonomik baskının artırılması başlıklarında yoğunlaşıyor.

Ateşkes süresinde "teknik" kaydırma

Trump’ın açıklamalarındaki en dikkat çekici unsurlardan biri ateşkesin takvimi oldu. Daha önce ABD Doğu Yakası saatiyle Salı akşamı 20.00’de (TSİ Çarşamba 03.00) sona ereceği öngörülen ateşkesin, Trump’ın son ifadesiyle Çarşamba akşamına çekildiği görüldü.

Bu durum, ateşkesin Türkiye saatiyle Perşembe sabahına kadar fiilen bir gün uzatıldığı anlamına geliyor. Trump, kamuoyu önünde "ateşkesi uzatmayacağını" vurgulasa da yapılan tarih değişikliği, diplomatik çevrelerce "zayıf görünmeme çabasıyla yapılan teknik bir uzatma" olarak değerlendiriliyor.

Hürmüz ablukasının günlük maliyeti: 500 milyon dolar

İran üzerindeki askeri ve ekonomik baskının süreceği mesajını veren Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki ablukayı İran yeni bir anlaşmayı kabul edene kadar sürdüreceklerini belirtti. Trump, bu ablukanın İran ekonomisine günlük maliyetinin 500 milyon dolar olduğunu kaydederek, mevcut durumun Tahran yönetimi açısından "sürdürülemez" olduğunu savundu. ABD’li uzmanlar da bu baskının İran’ı masada taviz vermeye zorlayacağı görüşünü paylaşıyor.

Pakistan ekseninde diplomasi trafiği

Müzakere sürecine ilişkin belirsizlikler sürerken, ABD heyetinin bölgedeki temasları da yakından takip ediliyor. Beyaz Saray’dan henüz resmi bir teyit gelmemesine rağmen, Steve Wittkoff ve Jared Kushner’in Pakistan’da olduğu, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in ise Salı günü Pakistan’a hareket edeceği ifade ediliyor.

Trump’ın, söz konusu isimlerin bölgeye intikaline ilişkin açıklamalarının ardından Beyaz Saray yetkilileri, Vance’in programını doğruladı. Bölgedeki müzakere trafiğinin ve görüşmelerin seyrinin, Salı akşamı ABD heyetinden gelecek açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.