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Dünya
AA 05.06.2026 15:02

İran basını: Uranyumun üçüncü bir ülkeye taşınacağı yönündeki iddialar gerçek değil

İran’ın, zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmını üçüncü bir ülkeye taşınacağına dair iddiaları reddettiği bildirildi.

İran basını: Uranyumun üçüncü bir ülkeye taşınacağı yönündeki iddialar gerçek değil

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, müzakere ekibine yakın İranlı bir kaynağın, zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmının üçüncü bir ülkeye taşınacağı iddialarına ilişkin açıklamalarını yayınladı.

İsmi açıklanmayan kaynak, İran’ın, ABD ile yapılan görüşmelerde zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmını üçüncü bir ülkeye taşıma şartını kabul ettiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve uranyumun devredilmesi konusunun müzakere gündeminde yer almadığını belirtti.

İlgili kaynak, nükleer meselelerle ilgili konuların mevcut aşamada ele alınmadığını ve müzakerelerin sonraki aşamasında görüşüleceğini hatırlatarak, öncelikli olarak ABD’nin somut adımlar atması gerektiğini söyledi.

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İran ABD Nükleer silah ABD-İsrail-İran Savaşı
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