Çok Bulutlu 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.04.2026 10:30

İran: Düşmanın tehdit ve eylemlerine kararlı, belirleyici ve ani karşılıklar vermeye hazırız

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, "düşmanın tehdit ve eylemlerine kararlı, belirleyici ve ani karşılıklar vermeye hazır olduklarını" söyledi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Tümgeneral Abdullahi, Devrim Muhafızları Ordusu'nun kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir açıklama yayımladı.

Açıklamasında Abdullahi, "Devrim Muhafızları Ordusu ile ordunun halkın desteğiyle düşmanların saldırganlığına karşı koyduğunu ve onları çaresizce ateşkes talep etmeye zorladığını" ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine işaret eden Abdullahi, "Silahlı Kuvvetlerin, Trump'ın başta Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ve kontrolü konusunda ve sahadaki durum hakkında yanlış ve asılsız anlatılar uydurmasına ve durumu kötüye kullanmasına izin vermeyeceğini" belirtti.

Abdullahi, şunları kaydetti:

"Cesur İran Silahlı Kuvvetleri, asil halkı ve hükümetiyle birlikte, Başkomutanın (İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney) tedbirlerine tam uyum ve birlik halinde düşmanın tehdit ve eylemlerine kararlı, belirleyici ve ani yanıtlar vermeye hazırdır."

ETİKETLER
İran ABD
Sıradaki Haber
Trump'ın açıklamaları "müzakere bilmecesi"ne dönüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:27
İmamoğlu Suç Örgütü davasının 25. duruşması başladı
11:20
DMM'den "PTT'de veri sızıntısı" iddialarına yalanlama
11:18
Devlet Bahçeli: Ara seçim formülüne mahal yok
11:27
Rekabet Kurulu'ndan özel okul ücretlerine inceleme: Soruşturma sayısı artabilir
11:12
Af Örgütü Genel Sekreteri: AB'yi insan hakları ihlalleri karşısında korkak davranıyor
11:11
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ilk durağı Şanlıurfa
Likya Yolu'nda bahar hareketliliği
Likya Yolu'nda bahar hareketliliği
FOTO FOKUS
Gökyüzündeki milli takımımızın 7'li uçuşu yıllar sonra ilk kez TRT Haber'de
Gökyüzündeki milli takımımızın 7'li uçuşu yıllar sonra ilk kez TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ