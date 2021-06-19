İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Said Hatibzade, Londra ve Birmingham gibi bazı İngiltere şehirlerinde kendi vatandaşlarının oy kullanma esnasında İran rejimi karşıtı muhalif grupların hakaretlerine ve saldırılarına maruz kaldığını söyledi.

Konu ile ilgili İngiliz Büyükelçi Robert Macaire'ye ülkesinin tepkisinin iletildiğini ifade eden Hatibzade, büyükelçiye İngiltere polisinin seçim merkezlerindeki İranlı seçmenin güvenliğini sağlamada başarısız olduğunu aktardığının altını çizdi.

BBC Farsçanın yayınları da iletildi

Hatibzade, ayrıca İngiltere merkezli Farsça yayın yapan BBC Farsça ve İran International gibi medya kurumlarının yayınları ile İran halkını kışkırttığını ve sokağa dökmeye yönelik yayın yaptığını kaydederek, bunun büyükelçiye iletildiğini vurguladı.

Sosyal medyaya yansıyan bazı görüntülerde, İran yönetiminin "terörist grup" saydığı Halkın Mücahitleri Örgütü'ne bağlı kişilerin, İngiltere'de kurulan seçim merkezlerinde oy kullanan İran vatandaşlarına saldırdığı iddia edildi.

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