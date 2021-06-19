Haber Giriş: 19 Haziran 2021 Cumartesi 12:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da seçim sandıklarını taşıyan helikopter düştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinde seçim sandıklarını taşıyan helikopter düştü. Olayda 1 polis öldü, 11 kişi yaralandı.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Huzistan eyaletine bağlı Ahmed Fedale kırsal bölgesinden Dezful ilçesine seçim sandığı taşıyan helikopter düştü.
Olayda, sandıkların güvenliğini sağlamakla görevli bir polis hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
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Etiketler: İran
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