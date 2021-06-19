İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Huzistan eyaletine bağlı Ahmed Fedale kırsal bölgesinden Dezful ilçesine seçim sandığı taşıyan helikopter düştü.

Olayda, sandıkların güvenliğini sağlamakla görevli bir polis hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

İran'ın yeni cumhurbaşkanı

Aşırı muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, ilk resmi sonuçlara göre 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini alarak seçimi kazandı.